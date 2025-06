Ospedale di Sansepolcro Casucci Noi Moderati | Carenza strutturale di personale da affrontare in Regione

La sanità toscana si trova ad affrontare una sfida cruciale, e l’ospedale di Sansepolcro non fa eccezione. Il consigliere regionale Marco Casucci di Noi Moderati ha nuovamente richiesto interventi urgenti alla Regione Toscana, evidenziando come la carenza di personale, in particolare nei reparti di Medicina, metta a rischio qualità e sicurezza delle cure. Un problema che richiede risposte immediate per garantire un servizio sanitario all’altezza delle aspettative dei cittadini.

Il consigliere regionale Marco Casucci è tornato a sollecitare la Regione Toscana sul tema della carenza strutturale di personale nell'ospedale di Sansepolcro. L'esponente di Noi Moderati ha presentato un'interrogazione in cui ha evidenziato: "Soffre, in particolare, il reparto di Medicina e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Ospedale di Sansepolcro, Casucci (Noi Moderati): "Carenza strutturale di personale da affrontare in Regione"

In questa notizia si parla di: ospedale - sansepolcro - moderati - carenza

Scontro tra due auto a Sansepolcro: due feriti trasportati in ospedale con l’elisoccorso - Un grave incidente questa mattina a Sansepolcro, dove due auto si sono scontrate in via Senese Aretina, provocando feriti gravi e l’intervento immediato di numerose forze di soccorso.

Ospedale di Sansepolcro, Casucci (Noi Moderati): Carenza strutturale di personale da affrontare in Regione.

"Carenza di personale: la patologia dell’ospedale di Sansepolcro", l'allarme dei sindacati - A farne le spese sono i pazienti e tutti gli addetti, qualsiasi sia la loro figura professionale”. arezzonotizie.it scrive

Ospedale e carenza di medici in Valtiberina. La Lega: "Questa vallata resta ancora sguarnita" - segretario della Lega di Sansepolcro e il consigliere regionale Marco Casucci – e due medici di medicina interna sarebbero previsti per l’ospedale del Casentino, lasciando sguarnita l’area ... Scrive lanazione.it