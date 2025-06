LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | in corso il match che precede gli azzurri

Benvenuti alla nostra diretta live dell’ATP di Maiorca 2025, dove si disputa un match avvincente che precede gli azzurri. Tanti emozioni e colpi di scena in tempo reale: restate con noi per aggiornamenti continui e risultati aggiornati, mentre i protagonisti si sfidano sul campo. Non perdete neanche un istante di questa giornata all’insegna del tennis di altissima qualità!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 GonzalezMolteni hanno vinto il primo set al tie-break per 7 punti a 5. 14.04 È iniziato il programma sul campo 1 dell’ATP 250 di Maiorca. Brandon Holt ha sconfitto in rimonta Benjamin Bonzi (2-6,6-4,6-4). Ora entreranno in campo CabralMiedler-GonzalezMolteni nel match che precede gli azzurri 14.02 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di BolelliVavassori-AndreozziArribage. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di BolelliVavassori-AndreozziArribage, incontro degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Maiorca 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: in corso il match che precede gli azzurri

