Festival di teatro di comunità appuntamento con Shakespeare

Preparati a vivere il teatro come mai prima d’ora: un’esperienza immersiva, inclusiva e moderna al Festival Will be Forever Shakespeare ad Arezzo. Questo innovativo progetto trasforma il quartiere di Villa Severi in un palcoscenico a cielo aperto, portando le opere di Shakespeare in un modo nuovo e coinvolgente. Un appuntamento imperdibile per chi desidera riscoprire la magia del teatro in un contesto unico e suggestivo. Si...

Un modo nuovo, contemporaneo e inclusivo di fare teatro. Arriva ad Arezzo il festival sperimentale Will be Forever Shakespeare al Parco, un progetto di teatro diffuso che trasformerà il quartiere del piccolo polmone verde cittadino Villa Severi in un vero e proprio teatro a cielo aperto

