Non solo Bezos tutte le star di Hollywood che hanno detto sì in Italia

Non solo Bezos, tutte le star di Hollywood scelgono l'Italia come cornice dei loro matrimoni da sogno. Tra storia e romanticismo senza tempo, il Bel Paese si conferma il set più ambito per celebrare l’amore. Un trend che unisce glamour internazionale a un fascino ineguagliabile, rendendo ogni "sì" italiano un evento indimenticabile. Scopriamo insieme cosa rende questa terra così irresistibile per le nozze delle celebrità .

(Adnkronos) – L'amore a Hollywood brilla sotto i riflettori. Ma quando si tratta di matrimoni da favola, le star puntano su una location fuori dal copione: l'Italia, tra storia, arte, romanticismo senza tempo, dove ogni (o quasi) "sì" diventa il set piĂą ambito. L'ultimo in ordine di tempo è quello del patron di Amazon Jeff .

Tre giorni, novanta jet, star da Hollywood e una cerimonia blindata: così Jeff Bezos trasforma Venezia nel suo red carpet per le nozze con Lauren Sánchez - Tre giorni da sogno a Venezia: Jeff Bezos trasforma la città in un red carpet di lusso per il suo matrimonio blindato con Lauren Sánchez.

Un assegno da un milione di euro. I quasi "sposini" Jeff Bezos e Lauren Sanchez, a Venezia, un primo dono già l'hanno fatto. E l'ufficializzazione è arrivata nello stesso giorno in cui Mr Trump ha sferrato l'attacco alle centrali nucleari in Iran.

