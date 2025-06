Troppi pregiudicati al bar Teresa a Torino Barriera di Milano | chiuso per cinque giorni

Un episodio che scuote il cuore di Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Il bar Teresa, punto di ritrovo storico, ha visto la sua licenza sospesa per cinque giorni a causa di incidenti e comportamenti preoccupanti, con troppi pregiudicati al suo interno. La decisione della questura mira a garantire la sicurezza dei cittadini, ma solleva anche interrogativi sulla gestione dei locali pubblici. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che sta facendo parlare la città .

La questura ha sospeso la licenza del bar Teresa, in via Malone 24 a Torino, quartiere Barriera di Milano. Dal 23 giugno 2025, deve rimanere chiuso per cinque giorni. Le ragioni del provvedimento La sospensione è arrivata dopo l'intervento degli agenti di venerdì scorso. All'interno del.

