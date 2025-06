Lorenzo lo Basso il segreto del successo su Rainews24- Intervista esclusiva

Lorenzo Lo Basso svela il suo segreto del successo in un'intervista esclusiva su Rainews24. La sua prima stagione di Mattina24, trasmessa dalle 6 alle 8, ha conquistato il pubblico, offrendo notizie e approfondimenti con passione e professionalità. Un’esperienza coinvolgente e ricca di sfide, che ha segnato un nuovo capitolo nella sua carriera giornalistica. Scopriamo insieme come Lorenzo ha trasformato questa avventura in un vero e proprio trionfo mediatico.

Intervista esclusiva al giornalista-conduttore di Rainews24 Venerdì si è chiusa la tua prima stagione di Mattina24, in onda dalle 06.00 alle 08.00 su RaiNews24 ma fino alle 06.30 anche su RaiUno e fino alle 07.00 su RaiTre. com’è andata? In breve? È stata un’esperienza bellissima, coinvolgent. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lorenzo lo Basso, il segreto del successo su Rainews24- Intervista esclusiva

In questa notizia si parla di: rainews24 - intervista - esclusiva - lorenzo

Lorenzo lo Basso, il segreto del successo su Rainews24- Intervista esclusiva - Lorenzo Lo Basso svela i segreti del successo in un'intervista esclusiva su Rainews24, dove riflette sulla sua prima stagione di Mattina24.

Puntata del 06/06/2025 ore 23:35 | Tv7, Rubrica del Tg1; Dal 3 al 6 aprile torna Romics; Ranking Atp, Sinner sempre numero 1. Oggi primo allenamento al Foro Italico per gli Internazionali.

Lorenzo lo Basso, il segreto del successo su Rainews24- Intervista esclusiva - Venerdì si è chiusa la tua prima stagione di Mattina24, in onda dalle 06. Si legge su informazione.it

Bologna Fc, la video intervista esclusiva a Lorenzo De Silvestri - Con la testa, con il cuore e con i desideri: "Mi sento bene, il mio desiderio è di continuare a giocare. Secondo ilrestodelcarlino.it