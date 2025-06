Rissa droga e somministrazione di bevande non autorizzata | sospesa licenza a tre locali

La lotta al degrado e alla illegalità prosegue senza sosta, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. Recenti operazioni della Polizia di Stato hanno portato alla sospensione della licenza di tre locali coinvolti in risse, traffico di droga e somministrazione di bevande non autorizzate. L’attività di controllo, incessante e rigorosa, continuerà per garantire un ambiente più sicuro e rispettoso delle regole.

Continua a restare alta l’attenzione della Polizia di Stato in tutta la Provincia in relazione ai controlli di Polizia Amministrativa, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare, all’esito di reiterati controlli effettuati dalla Divisione di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Rissa, droga e somministrazione di bevande non autorizzata: sospesa licenza a tre locali

In questa notizia si parla di: rissa - droga - somministrazione - bevande

Empoli: licenza sospesa per 10 giorni a un locale pubblico. Dopo una rissa. E unità cinofila scopre droga in bagno - Un locale pubblico di Empoli ha subito la sospensione della licenza per dieci giorni a seguito di una violenta rissa.

Rissa, droga e somministrazione di bevande non autorizzata: sospesa licenza a tre locali; Risse e droga a Foggia, chiusi tre locali: maxi-multa da 5.000 euro, cosa succedeva durante le serate; Rissa in piazza Garibaldi a Cantù: Daspo urbano e foglio di via per due giovani.

Clienti con precedenti, droga e una rissa con un poliziotto ferito: sospeso un circolo a Modena Est - adottato ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), al titolare di somministrazione di alimenti e bevande di un circolo privato in zona Modena Est ... Scrive msn.com

Rissa nel lido in Salento con due feriti, nessuno chiamò la polizia: locale chiuso e diffida - Il 1° maggio scorso né i proprietari, né gli addetti ai servizi di controllo si adoperarono per allertare le forze dell’ordine, chiamate da un avventore nel lido Belvedere a Torre Lapillo ... Come scrive msn.com