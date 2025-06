Dayane Mello avrebbe ritrovato l’amore | chi è lui e perché è conosciuto

Dayane Mello, volto noto del mondo dello spettacolo, sembra aver ritrovato l'amore dopo un periodo di riservatezza. La modella sarebbe fidanzata da circa un anno con un affascinante pallanuotista di Serie A, il cui nome si cela tra le ombre delle segnalazioni e degli avvistamenti inaspettati. Ma è davvero così? Scopriamo insieme chi è lui e cosa c'è di vero in queste voci che stanno facendo il giro del web.

Dayane Mello sarebbe fidanzata da circa un anno con un noto pallanuotista di Serie A. Questo è quello che è trapelato da una serie di segnalazioni condivise da Deianira Marzano. La relazione, finora tenuta lontana dai riflettori, emergerebbe ora grazie ad alcune foto, avvistamenti a Salerno e like sospetti. Ma è davvero nato un nuovo amore? Ecco tutto quello che sappiamo finora e chi è lui. La segnalazione su Dayane Mello che ha acceso i sospetti. Tutto è iniziato con una Instagram Story di Deianira Marzano, a cui un utente ha inviato una foto scattata al luna park di Salerno. La persona ha scritto: “Dayane Mello, al luna park con un ragazzo che aveva due bimbi piccoli”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Dayane Mello avrebbe ritrovato l’amore: chi è lui e perché è conosciuto

