Tragico incidente a Sessa Aurunca | muore il 23enne carabiniere Matteo Ferrara e la fidanzata

Un dramma sconvolge Sessa Aurunca: un tragico incidente ha portato via due giovani vite, lasciando una comunità nello sgomento. Matteo Ferrara, carabiniere di appena 23 anni, e la sua fidanzata Melissa Rea, 22 anni, sono deceduti in un frontale lungo la Provinciale 81. La loro morte ha acceso un coro di tristezza e riflessione su quanto fragile possa essere la vita. Un episodio che ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sulla preziosità di ogni momento.

Scontro fatale per il militare e per la 22enne Melissa Rea. Un tragico incidente stradale a Sessa Aurunca ha spezzato la vita di due giovani fidanzati, lasciando una comunità intera nello sgomento. Matteo Ferrara, carabiniere 23enne in servizio alla Tenenza di San Giuliano Milanese, e la fidanzata Melissa Rea, 22 anni, sono morti dopo uno scontro frontale tra lo scooter su cui viaggiavano e un’auto. Scontro fatale lungo la Provinciale 81: inutili i soccorsi. Il dramma si è consumato nella mattinata di domenica 23 giugno lungo la Strada Provinciale 81, arteria che collega la frazione di San Castrese alla statale Appia e alla costa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it