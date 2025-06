Ederson Juventus l’Atalanta alza le barricate per il centrocampista brasiliano | o percepirà quella cifra o rimarrà a Bergamo! Lo scenario

Ederson, il talento brasiliano dell'Atalanta, si posiziona al centro delle attenzioni della Juventus in questa sessione di mercato. Con le trattative in pieno fermento, i bianconeri sono pronti a sfidare le resistenze bergamasche per portarlo alla Continassa, puntando a rinforzare il centrocampo con un acquisto di grande spessore. La sfida tra tradizione e ambizione si intensifica: riuscirà la Juventus a portare Ederson a Torino? Rimani aggiornato per scoprire l'esito di questa avvincente trattativa.

Ederson Juventus, il centrocampista giocherà a Torino il prossimo anno? Gli aggiornamenti provenienti dalla Continassa fanno pensare a questo. La redazione di CalcioNews24  ha fatto il punto sul calciomercato Juventus, che ha tra gli obiettivi principali di questa sessione estiva anche l’inserimento in rosa di almeno un nuovo centrocampista di spessore. Il nome che sembra più indicato per rafforzare la linea mediana bianconera è senz’altro quello di Ederson. Il centrocampista dell’ Atalanta è uno dei pezzi pregiati della Dea. Proprio in virtù di ciò, i nerazzurri non sono intenzionati a fare sconti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juventus, l’Atalanta alza le barricate per il centrocampista brasiliano: o percepirà quella cifra o rimarrà a Bergamo! Lo scenario

In questa notizia si parla di: juventus - centrocampista - ederson - atalanta

Ederson Juventus, si infiamma la corsa al centrocampista dell’Atalanta! Già lanciata la sfida a queste big - L'interesse per Ederson, centrocampista dell'Atalanta, si intensifica in vista della prossima estate.

Tra le squadre interessate ad Ederson c'è anche l'Inter Come riportato dal Corriere di Bergamo, anche i nerazzurri si sono inseriti nella corsa al centrocampista dell'Atalanta, così come Juventus e Al-Hilal #Ederson #Inter #calciomercato #spaziointer Vai su X

? Affare Bonny in chiusura. Presto l'offerta per Calhanoglu. Ederson la prima scelta dell'Inter. Per rimpiazzare il turco la prima scelta è il brasilano Ederson dell'Atalanta, costa 40 milioni, su di lui c'è anche la Juventus. - SportMediaset Vai su Facebook

Ederson sulla lista della Juventus per il centrocampo. Più difficili Tonali e Frattesi; La Juventus insiste per Osimhen e punta su Ederson: strategie di mercato in corso; Ederson Juventus, è tornato d'attualità : la Dea spara alto.

Ederson Juventus, l’Atalanta fa muro: via da Bergamo solo per quella cifra! Cosa filtra sul futuro del centrocampista brasiliano. Ultime - Cosa filtra Come riferito dal Corriere dello Sport, Ederson piace molto alla Juventus, ma l ... Da juventusnews24.com

Ederson Juventus, il centrocampista dell’Atalanta è tornato d’attualità e scala posizioni: la Dea spara alto. Tutti gli ultimi aggiornamenti - Ederson Juventus, il centrocampista dell’Atalanta scala posizioni: tutti i dettagli sulle mosse dei bianconeri Il centrocampista dell’Atalanta Ederson resta tra i calciatori monitorati con attenzione ... Scrive juventusnews24.com