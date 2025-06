Duello a distanza Meloni-Schlein ironia premier su Conte

In un clima di tensione tra le aule parlamentari italiane, Giorgia Meloni sceglie di mantenere un tono più moderato nel Senato, invitando a un confronto costruttivo e lontano dalle provocazioni. La premier, in un momento di grande fibrillazione politica, dimostra la volontà di dialogo, anche se non mancano frecciate e ironia verso gli avversari. Un duello a distanza che si rinnova, mettendo in luce le sfide della leadership in un’Italia sempre più divisa.

Roma, 24 giu. (askanews) – Come fatto ieri alla Camera, Giorgia Meloni si presenta al dibattito in Senato versione (parzialmente) ‘moderata’. “Non risponderò alle provocazioni, ad alcune falsità” perché “questo è il tempo in cui bisogna provare a ragionare il più possibile insieme”, premette prendendo la parola nella replica dopo la discussione sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Dunque non risponde a Matteo Renzi, che le pone 4 domande, si limita a qualche ironia nei confronti di Giuseppe Conte, risponde argomentando a Graziano Delrio del Pd.Ma proprio con la segretaria Dem sembra già incrinarsi la tregua seguita alla telefonata che hanno avuto nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

