Al Mugello Marc Marquez ha fatto vedere che anche nelle piste non amiche è tornato fenomeno

Al Mugello, Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta perché è considerato un fenomeno, sfidando le piste più ostili con la sua energia contagiosa. Tra gli applausi e l’incitamento del pubblico, Francesco “Pecco” Bagnaia si è lanciato all’assalto, spinto dalla voglia di scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda. In un’Italia che sogna, la passione e la determinazione si sono fuse in un’unica, indimenticabile corsa contro il tempo.

C’è stato un momento, dopo pochi giri, in cui il Mugello si è alzato in piedi. La bandiera italiana sventolava tra le colline toscane e le grida di incoraggiamento si perdevano nella velocità di un sogno che sembrava potersi avverare: Francesco “Pecco” Bagnaia, due volte re della MotoGP, ci stava provando. E lo stava facendo alla sua maniera. In modo feroce, coraggioso, da pilota che conosce i propri limiti ma non ha paura di forzarli, almeno per un po’. I primi sei giri della gara del Mugello sono stati un inno al coraggio, alla tecnica e alla speranza di un intero Paese che sperava di vedere la rossa Ducati ufficiale davanti a tutti nel Gran Premio di casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it