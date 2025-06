Processione in mare messa con il vescovo sagre e musica per la festa di San Paolo apostolo

A Vasto, l’attesa cresce per la vibrante festa di San Paolo Apostolo 2025, un tripudio di fede, tradizione e allegria. Dall’incantevole processione in mare alla messa con il vescovo, passando per sagre e musica coinvolgente, questa celebrazione promette emozioni indimenticabili. In particolare, la novità dell’anno giubilare: la preghiera condivisa delle comunità di San Pietro e San Paolo, un gesto di unità e devozione. Un evento da non perdere, che unisce spirito e cultura in un’atmosfera unica.

A Vasto fervono i preparativi per la festa di San Paolo apostolo 2025. Si comincia venerdì 27 giugno con una novità per l'anno giubilare: ke comunità parrocchiali di San Pietro e San Paolo Apostoli si ritroveranno per pregare insieme dalle ore 15 con la partenza della statua di San Pietro.

