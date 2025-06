Bellucci | No visione statalista è tempo di approccio integrato

Il nuovo approccio al welfare, promosso dal governo, segna una svolta decisiva: abbandonare l’ottica statalista per adottare un modello integrato e partecipativo. Un patto sociale tra istituzioni, terzo settore e imprese, capace di rispondere efficacemente alle sfide della transizione demografica. Solo così si può costruire un sistema resiliente, inclusivo e sostenibile. La vera innovazione nasce dalla collaborazione e dall’impegno condiviso.

(Adnkronos) – “La transizione demografica è una priorità di questo governo. Stiamo attuando una riforma del welfare che abbandoni l’approccio statalista, passivo, basato sui sussidi, a favore di un welfare integrato che chiama a raccolta, attraverso un patto sociale, istituzioni, terzo settore e il mondo delle imprese. Solo insieme si può pensare di affrontare una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: statalista - approccio - integrato - bellucci

Incentivi e sconti sulle tasse per chi adotta cani e gatti, Minutoli rassicura: "Misure allo studio ma serve approccio integrato" - di una famiglia. Sostenere l'adozione responsabile significa non solo dare amore a un animale bisognoso, ma anche combattere l'abbandono e contribuire al benessere della nostra comunità.

Bellucci: No visione statalista, è tempo di approccio integrato.

Bellucci: "No visione statalista, è tempo di approccio integrato" - Stiamo attuando una riforma del welfare che abbandoni l’approccio statalista, passivo, basato sui sussidi, a favore di un we ... Come scrive msn.com