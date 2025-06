11 dosi al giorno ogni 1000 abitanti | in Italia è record di morti per cocaina

In Italia, ogni giorno, 11 persone su 1000 sono coinvolte in episodi legati alla cocaina, e il 2024 segna il record negativo con 232 decessi attribuibili alla polvere bianca. La relazione annuale al Parlamento evidenzia come il fenomeno delle tossicodipendenze sia in crescita, con un allarme rosso per la salute pubblica. È fondamentale agire subito per invertire questa tendenza e salvare vite umane.

I morti per cocaina in Italia hanno raggiunto nel 2024 il massimo storico con il 35% dei decessi direttamente accertati per intossicazione acuta letale attribuibili alla polvere bianca. I dati preoccupanti emergono dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "11 dosi al giorno ogni 1000 abitanti": in Italia è record di morti per cocaina

