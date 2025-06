Blanco il ritorno live nei palasport | attesa a Eboli per la tappa campana del tour 2026

Blanco torna a conquistare i palasport italiani con il suo emozionante tour 2026, dopo aver già acceso le classifiche con “Piangere a 90” e il nuovo singolo “Maledetta rabbia”. Un viaggio tra energia viscerale e fragilità urlata, pronto a coinvolgere il pubblico come mai prima d’ora. La tappa campana, prevista per il 5 maggio al Palasele di Eboli, promette un evento unico e indimenticabile.

Dopo aver acceso le piattaforme con il nuovo singolo “Maledetta rabbia” e conquistato le classifiche con “Piangere a 90”, Blanco annuncia il suo primo tour nei palazzetti, una tournée che si preannuncia come un viaggio ad alto tasso emotivo tra energia viscerale e fragilità urlata. Prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti, lo show toccherà dieci città italiane tra aprile e maggio 2026, e farà tappa in Campania il 5 maggio al Palasele di Eboli (SA). È un ritorno carico di aspettative quello di Riccardo Fabbriconi: la nuova fase del suo percorso, affidata alla direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), si nutre di contrasti forti, testi brutali e sonorità senza filtri, un mix che Blanco ha già dimostrato di saper portare dal vivo con un’intensità quasi rituale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

