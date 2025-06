Al via le domande per il Registro di badanti e baby sitter

qualità dei servizi e garantendo maggiore sicurezza per famiglie e professionisti. A partire da mercoledì 25 giugno, le domande per iscriversi nel nuovo Registro di badanti e baby sitter saranno ufficialmente aperte, offrendo un’opportunità concreta di regolamentare e valorizzare questa importante figura di supporto quotidiano. Non perdere l’occasione di contribuire a un sistema più trasparente e sicuro: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Da mercoledì 25 giugno, sarà attivo il Registro per assistenti familiari e babysitter del Comune di Napoli, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro. Uno strumento pubblico e trasparente per favorire l’incontro tra domanda e offerta di assistenza familiare, migliorando la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Al via le domande per il Registro di badanti e baby sitter

In questa notizia si parla di: registro - domande - badanti - baby

Malati oncologici: fino all’11 luglio sarà possibile inviare le domande per i rimborsi - Fino all'11 luglio, in Abruzzo, è possibile presentare domanda per rimborsi economici destinati alle famiglie con un membro affetto da patologia oncologica.

Al via le domande per il Registro di badanti e baby sitter; Baby sitter, badanti e colf, ora è obbligatorio per il datore registrare la durata effettiva di lavoro: ecco le novità; Colf, badanti e baby sitter: arriva l'obbligo del registro presenze (di M. Di Giulio).

Colf, badanti e baby sitter: arriva l'obbligo del registro presenze - ma anche a badanti e a quanti possono essere chiamati a svolgere attività simili, presso le abitazioni, quali le baby- Da huffingtonpost.it

Bonus badanti e baby sitter, 233 domande in 24 ore - Bonus badanti e baby sitter, 233 domande in 24 ore Giampedrone, misura da 7 mln complessivi per sostenere famiglie GENOVA , 26 giugno 2024, 11:01 ... Riporta ansa.it