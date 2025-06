Essere donna in questo mondo non aiuta Ma non mi sono fermata Dalla giurisprudenza al lievito madre | Chiara Regattieri racconta la nascita di Tipo Due

Essere donna in un mondo ancora spesso sfidante non mi ha mai fermata: dalla giurisprudenza al lievito madre, la passione mi ha spinta oltre ogni ostacolo. Chiara Regattieri, premiata come Panettiera Emergente dal Gambero Rosso 2026, ci svela la nascita di Tipo Due, il suo angolo di creatività sotto i portici di Mantova, dove tradizione e innovazione si incontrano per raccontare una storia unica.

