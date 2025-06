Nasce Federagit la nuova realtà Confesercenti delle guide e degli accompagnatori turistici

Nasce Federagit, la nuova realtà regionale di Confesercenti dedicata alle guide turistiche e agli accompagnatori professionisti in Abruzzo. Con già 45 adesioni, si afferma come la più grande associazione di categoria nella regione, pronta a rappresentare e sostenere i propri iscritti. Una presenza forte e autorevole che lavorerà fianco a fianco con istituzioni, operatori e clienti per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere un turismo di qualità.

Nasce Federagit, la nuova realtà regionale Confesercenti delle guide turistiche e gli accompagnatori professionisti che con le 45 adesioni già incassate, si pone subito come la più grande associazione di rappresentanza della categoria in Abruzzo. Una nuova realtà che lavorerà fianco a fianco con.

