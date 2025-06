Fiumicino monitoraggio della qualità dell’aria | la posizione dell’Arpa

Fiumicino si mobilita per garantire un respiro di qualità ai suoi cittadini. Dopo recenti segnalazioni di aria irrespirabile, l’Arpa Lazio ha deciso di fare chiarezza sulla situazione, spiegando i dettagli e le misure adottate. Il monitoraggio, focalizzato su sostanze come diossine, IPA e PCB, mira a rassicurare e proteggere la comunità locale. La trasparenza e la precisione sono fondamentali: ecco cosa sta facendo l’agenzia per tutelare la salute pubblica.

Fiumicino, 24 giugno 2025 – L' Arpa ha deciso di fare chiarezza su un punto che sembra aver generato fraintendimenti tra i cittadini, per quanto riguarda la qualità dell'aria segnalata come irrespirabile da qualche giorno. "In materia di qualità dell'aria a seguito di incendi, l'Arpa Lazio effettua un'attività di monitoraggio per quantificare alcune sostanze specifiche (diossine, IPA e PCB) con uno strumento posizionato nei pressi dell'incendio, per verificare che i valori rientrino negli standard previsti. Nel caso dell 'incendio a Roma – Ponte Galeria – spiega l'Agenzia regionale per la protezione ambientale – questo monitoraggio è stato c oncluso dopo l'analisi dei primi due campioni e i dati sono pubblicati sul sito dell'Agenzia a questo indirizzo: Le attività dell'ARPA Lazio per l'incendio a Ponte Galeria Il monitoraggio legato a presenza di fumi, inquinamento generale o cattivi odori nella aree circostanti non è invece un'attività standard: segu e procedure diverse, necessita di strumenti diversi ( perché sono diversi gli inquinanti ricercati) e non viene automaticamente avviato da questa Agenzia, ma deve essere richiesto esplicitamente dai soggetti istituzionali presenti sul territorio (Comuni, ASL, Forze dell'Ordine, etc).