In un momento cruciale per l’Europa, Giuseppe Conte guida una forte protesta contro il riarmo e il rafforzamento militare, definendo questa scelta un suicidio politico e un gravissimo errore prioritario. Riuniti all’Aja in concomitanza con il vertice NATO, i movimenti progressisti europei si oppongono all’aumento del 5% del Pil destinato alle spese militari. La loro voce si fa sentire: è ora di scelte che puntino alla pace, non alla guerra.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riunisce in conferenza all’Aja in Olanda, in concomitanza con il vertice Nato, gli esponenti di alcuni movimenti progressisti europei per la manifestazione ‘ No rearm, no war ‘ contro la decisione che verrà presa dai Paesi dell’Alleanza di aumentare il budget per le spese militari al 5% del Pil. “Qualche giorno fa ho lanciato un appello che abbiamo diffuso in tutta Europa e a livello internazionale per dire che c’è una soluzione alternativa all’unica soluzione che in questo momento ci stanno offrendo i nostri governanti, sia all’interno dell’Unione Europea col piano di riarmo da 800 miliardi di euro e sia all’interno della Nato con la proposta che oggi stanno discutendo di portare l’incremento delle spese militari sino addirittura al 5% del Pil di ciascuno Stato membro della Nato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Conte e M5S all’Aja contro il riarmo: “Suicidio politico, non è priorità”

