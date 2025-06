Varese e Gallarate candidatura congiunta a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027

Varese e Gallarate si uniscono in una candidatura congiunta per diventare la ‘Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027’. Il progetto ‘Oltre il giardino’, che esplora le connessioni tra arte, industria e paesaggio, si propone di valorizzare luoghi storici e innovativi, creando un ponte tra passato e futuro. Questa sfida ambiziosa mira a trasformare il territorio in un catalizzatore di creatività e cultura, aprendo nuove prospettive per l’arte italiana.

Varese, 24 giugno 2205 – Varese e Gallarate in corsa per diventare ‘Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027’. Un progetto ambizioso dal titolo ‘Oltre il giardino. Traiettorie armoniche fra arte, industria e paesaggio’ che si sviluppa tra luoghi e non-luoghi del territorio già coinvolti in progettualità culturali di ampio respiro. Da un lato si consolidano e portano a compimento processi già avviati; dall’altro si attivano nuove iniziative pensate appositamente per valorizzare il territorio attraverso la cultura prevedendo, tra gli altri, interventi di riqualificazione e restituzione di spazi pubblici, produzione di opere d’arte, mostre, festival, rassegne, convegni e azioni diffuse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese e Gallarate, candidatura congiunta a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027

