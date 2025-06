Tragico incidente agricolo | agricoltore 65enne investito dal trattore

Un tragico incidente agricolo scuote Morro d’Oro: un uomo di 65 anni ha perso la vita mentre conduceva il trattore sui terreni della moglie. La scena, drammatica e improvvisa, ha lasciato tutta la comunità sgomenta. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori, ma purtroppo ogni tentativo di salvataggio si è rivelato inutilizzabile. Un dolore profondo che sottolinea ancora una volta i rischi insiti nel lavoro nei campi...

Teramo - Un uomo di 65 anni ha perso la vita questo 24 giugno 2025 a Morro d'Oro, in un drammatico incidente agricolo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava conducendo un trattore sui terreni di proprietà della moglie, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Il trattore è finito fuori strada, ribaltandosi più volte e travolgendo il conducente, che è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti con tempestività i vigili del fuoco, il 118 e l'elisoccorso giunto da Pescara, ma ogni sforzo è stato vano: nonostante il rapido intervento dei sanitari, l'uomo non ha potuto essere salvato.

