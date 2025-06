Santa Pudenziana all’interno di questa basilica potrai ammirare un’opera unica al mondo

Nel cuore di Roma, nel suggestivo Rione Monti, si erge la basilica di Santa Pudenziana, una testimonianza millenaria della storia cristiana. All’interno, potrete ammirare un mosaico antichissimo, un’opera unica al mondo che incanta visitatori e appassionati d’arte. Questa chiesa, tra le più iconiche della città eterna, vi invita a scoprire il suo fascino senza tempo e le sue meraviglie storiche. Un viaggio nel passato che non dimenticherete facilmente.

La chiesa di Santa Pudenziana nel rione Monti è una delle iconiche chiese di Roma e al suo interno si può ammirare un mosaico antichissimo. La storia della basilica di Santa Pudenziana. Ci troviamo in via Urbana, nel cuore del Rione Monti di Roma. Proprio qui sorge una basilica dalla storia molto antica, considerata tra le chiese più iconiche di Roma. La basilica di Santa Pudenziana risale al  V secolo, costruita per la sorella di santa Prassede, figlia del senatore romano Pudente. Per molto tempo si è ritenuto che questa fosse  la più antica chiesa cristiana di Roma. Il senatore romano Pudente aveva due figlie Pudenziana e Prassede.