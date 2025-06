Non solo Bezos gli altri vip che si sono sposati a Venezia

Non solo Jeff Bezos: Venezia, affascinante cornice dei grandi eventi mondani, ha visto nel corso degli anni il sì di numerosi VIP. La città lagunare, con le sue calli e i suoi palazzi storici, continua a essere il luogo preferito per celebrare l’amore di personaggi illustri. Ma chi sono gli altri celebri che hanno scelto Venezia come sfondo del loro matrimonio? Scopriamo insieme le storie di questi romantici e indiscreti matrimoni da sogno.

Jeff Bezos si sposa a Venezia con Lauren Sánchez, in una cerimonia esclusiva prevista tra il 24 e il 26 giugno 2025. Il fondatore di Amazon ha scelto la laguna come scenario per il suo matrimonio, seguendo le orme di altri personaggi famosi che negli anni hanno detto “sì” tra calli, palazzi storici e isole private. Non è la prima volta, infatti, che dei vip si sono sposati a Venezia. Tra gli altri che hanno pronunciato il loro giuramento d’amore a Venezia figurano nomi del calibro di George Clooney, Salma Hayek e Tom Cruise. Celebrità del cinema, della moda e dell’imprenditoria hanno trasformato la città in un set nuziale, contribuendo alla sua fama mondiale anche come meta per matrimoni da copertina. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Non solo Bezos, gli altri vip che si sono sposati a Venezia

In questa notizia si parla di: venezia - bezos - sono - sposati

Bezos, tre donazioni per Venezia: «la cifra importante» per promuovere le ricerche sulla laguna. Chi sono i beneficiari - Bezos ha compiuto tre generose donazioni per Venezia, una cifra significativa che testimonia il suo impegno nel valorizzare la storica laguna.

Caro Aldo, ho letto con disappunto le critiche mosse alla decisione di Jeff Bezos di scegliere Venezia come location per il suo matrimonio. A mio avviso, tali critiche sono ingiustificate e spesso dettate da una sorta di invidia di classe. Ritengo che l’evento rappr Vai su Facebook

Matrimonio Bezos - Sanchez: il primo incontro, la proposta con l'anello da 30 carati e le polemiche sulle nozz; Non solo Bezos, gli altri vip che si sono sposati a Venezia; Matrimonio Bezos a Venezia, allarme sicurezza: preparativi spostati all'Arsenale.

Non solo Bezos, gli altri vip che si sono sposati a Venezia - Jeff Bezos si sposa a Venezia con Lauren Sánchez, in una cerimonia esclusiva prevista tra il 24 e il 26 giugno 2025. Segnala msn.com

Matrimonio Bezos a Venezia, Zaia: “L’ostracismo non fa bene alla città” - L’ira del governatore contro le contestazioni: “Si stima che il ritorno d'immagine per Venezia sia intorno ai 2,5 miliardi euro”. Si legge su msn.com