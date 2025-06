Guardiagrele al via i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso a Bocca di Valle

Guardiagrele si prepara a un intervento cruciale: sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza il costone roccioso di Bocca di Valle, dopo gli eventi meteorologici eccezionali del 2023. Un passo fondamentale per tutelare le abitazioni e la comunità locale, garantendo un futuro più sicuro e resilienti. Il progetto rappresenta un esempio di impegno concreto per la protezione del territorio e la tranquillità dei cittadini.

Sono stati consegnati in questi giorni i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso in località Bocca di Valle, a Guardiagrele. L'intervento si è reso necessario dopo i gravi eventi meteorologici del 2023 che avevano portato all'evacuazione di alcune abitazioni.

