Spezia, ecco la solidità fatta squadra

Bello è poter vivere sapendo quasi come gestire le vite degli altri. Loè stato inattaccabile fin qua in campionato, ma si trova in una situazione da un lato comodissima (è terzo) e dall'altro paradossalmente indecifrabile. Tentare la rimonta sul Pisa secondo o accontentarsi di andare ai playoff con ogni vantaggio a disposizione? L'importante però è archiviare la prima metà di stagione con un enorme segno positivo. Due sole sconfitte, la miglior difesa del campionato, un quantitativo enorme di rimonte che ha messo nelle condizioni gli avversari dei bianchi di non essere mai sicuri: in più un grande attaccante, Francesco Pio Esposito, che in B fa sempre comodo. Un quadro tecnico che in altri momenti sarebbe valso forse la leadership, ma che con Sassuolo e Pisa che stanno correndo ancora più forte costringe load accontentarsi del terzo posto.