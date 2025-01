Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu: “Tregua salta senza i nomi degli ostaggi”. Poi in tv: “Nostro diritto tornare in guerra, Trump ha tolto restrizioni sulle armi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando mancano poche ore all’inizio del cessate il fuoco, l’ufficio del premier israeliano Benyaminha diffuso un avvertimento: “Non proseguiremo con il piano finché non riceveremo l’elencoche saranno liberati, come concordato. Israele non tollererà violazioni dell’accordo. La responsabilità esclusiva è di Hamas”. Nonostante diversi rumors infatti, Hamas non ha ancora consegnato idelle tre donne che saranno rilasciate il 19 gennaio.Intanto, poco dopo,è intervenuto in tv con un messaggio alla nazione: “Dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi della”, ha detto, “Gaza non deve rappresentare più una minaccia per Israele. La sacra missione di liberare glimi ha accompagnato per tutta la vita”. E per questo, ha sottolineato, “il cessate il fuoco approvato è temporaneo”.