Oasport.it - Musetti-Shelton oggi in tv, Australian Open 2025: programma, orario, partite precedenti

Una grande giornata aglie un sabato pienissimo di italiani: ben quattro azzurri daranno l’assalto agli ottavi di finale dello Slamo e fra questi ci sarà Lorenzoche affronta Benin un match che si preannuncia spettacolare e decisamente intrigante anche per gli osservatori neutrali,Lorenzoscenderà in campo non prima delle 7.00 sulla John Cain Arena contro Ben. Un avversario che nel recente passato ha rappresentato delle ottime prestazioni per il carrarino che l’ha battuto al Queen’s nel 2023 e a Miami lo scorso anno. L’azzurro dovrà essere bravo in risposta a far cominciare lo scambio e a far giocare tante palle al giocatore di Atlanta, incartandolo con le sue variazioni e cambi di ritmo.Finora le due vittorie contro Matteo Arnaldi e Denis Shapovalov sono state più convincenti dal punto di vista dell’atteggiamento che dal punto di vista tecnico: l’azzurro non ha espresso un buon tennis e controdovrà indubbiamente salire di colpi e servire con maggiore efficacia.