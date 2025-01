Ilrestodelcarlino.it - Matteo Galassi quinto in Coppa del Mondo

Come sempre i ravennati della scherma si sono fatti onore sotto ogni latitudine. È stato il caso della prova di Berlino delladelUnder23 di spada, nella quale il cervese, vent’anni a maggio, cresciuto nel Circolo della Spada Cervese e ora in forza al Centro Sportivo Carabinieri, si è piazzato subito ai piedi del podio con un’ottima 5ª posizione finale. Ancora migliore vista la giovane età. Sulle pedane berlinesi,ha vinto sei sfide su sei nella pool numero 10 lasciando appena 8 stoccate agli avversari con quattro vittorie per 5-1, una per 5-0 e soltanto con l’australiano McClelland si è imposto di misura (5-4). Questo gli ha permesso di ottenere la 9ª testa di serie (erano 290 i partecipanti) nel tabellone ad eliminazione diretta e, quindi, il bye al primo turno.