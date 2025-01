Sport.quotidiano.net - Mandelli "Vincere e niente calcoli"

Le insidie e i dubbi sono sempre dietro l’angolo. Anche quando, per la prima volta in stagione, sono (a parte il lungodegente Pergreffi) tutti abili, arruolati e convocabili, c’è qualcosa che tiene sulle spine Paoloin ottica formazione da schierare oggi contro il Frosinone. Il mister canarino infatti sta facendo in queste ore i conti con un virus gastrointestinale che ha imperversato in settimana tra i suoi giocatori, colpendo più o meno mezza squadra. "È vero, ci sono tutti, ma devo valutare questa situazione caso per caso. Vero anche che è stato un virus che in un paio di giorni se ne è andato, ma un conto è recuperare per fare una passeggiata in centro, un altro è essere a posto per i novanta minuti di una partita". Intanto però arriva un Frosinone assetato di punti e, anche se siamo solo alla terza giornata di ritorno, è innegabile che, in una classifica corta, il match di oggi è uno di quelli da, anche in funzione del fatto che in questa stagione i gialli non hanno ancora vinto con le formazioni che attualmente stanno loro dietro in graduatoria.