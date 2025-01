Linkiesta.it - Infrangere le convenzioni: “Ex Nihilo” ripensa la profumeria francese con i codici dell’arte

La prima cosa che colpisce è sicuramente il nome: “Ex”, l’esatta trasposizione di una locuzione latina che indica una nuova creazione dal nulla. La seconda sono le boccette, trasparenti e perfette, che fanno subito venire in mente antichi flaconi preziosi. E infine la terza, la più importante, la composizione olfattiva: potente, seducente e irresistibile. Del resto, questa maison di profumi di nicchia si è fatta conoscere grazie proprio alle sue creazioni inaspettate, ipnotiche e provocatorie.Nata nel 2013 dall’ambizione di tre giovani talenti – Sylvie Loday, Olivier Royère e Benoît Verdier -, che in comune avevano la mera volontà di dare vita a qualcosa di unico e speciale, “Ex” in pochi anni ha ridefinito il concetto di haute perfumery infrangendo regole e. Lo spirito di sperimentazione contraddistingue da sempre la visione pioneristica del brand che utilizza solo materie prime esclusive, naturali e di sintesi, e le trasforma in opere complesse e raffinate.