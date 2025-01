Panorama.it - Il meglio dal primo giorno della Milano Fashion Week Uomo 2025

Questa edizione, dedicata alle collezioni maschili per il prossimo Autunno Inverno, apre con una collaborazione d’eccellenza, quella tra Blauer e Pirelli. Una capsule collection esclusiva di quattro capispalla no gender, realizzati con materiali riciclati, in cui la funzionalità essenziale di Blauer e la passione per il design di Pirelli si fondono.«Blauer e Pirelli sono uniti da un comune denominatore: la ricercaperfezione» ha commentato Enzo Fusco, CEO FGF Industry. «Questa collaborazione non è solo una celebrazione dei nostri valori condivisi, ma un invito a guardare avanti, verso un futuro dove l’innovazione e la ricerca coesistono. Blauer da sempre è un marchio che si distingue per essere uno sportal passo coi tempi e che – grazie alle proprie performance – cresce di fatturato ogni stagione».