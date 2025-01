Oasport.it - Australian Open 2025, risultati tabellone maschile 18 gennaio: Rune e Tien per Sinner e Sonego. Fuori Fritz con Monfils

Leggi su Oasport.it

Anche la parte superiore deldegliha chiuso la sua tornata quest’oggi. Uno Jannikmagari non scintillante chiude i conti con Marcos Giron in maniera abbastanza comoda e raggiunge gli ottavi così come Lorenzo, che vince la guerra di nervi con Fabian Marozsan. Per il numero 1 al mondo però ora c’è il ritorno di una sua nemesi: Holger.Il tennista danese ha dovuto faticare parecchio con Miomir Kecmanovic, che per due volte è stato avanti di un set. Ma il danese, con tanta voglia e 81 vincenti realizzati (ma anche 55 errori) ribalta la situazione dopo tre ore e mezza di partita, proponendosi come nuovo avversario del numero 1 al mondo che dovrà sicuramente alzare il livello contro il primo vero avversario di rango dello Slam oceanico.Si mangia le mani Lorenzo Musetti, sia per la bruciante sconfitta contro Ben Shelton in una sfida decisa dai dettagli, ma anche per l’avversario che si ritroverà di fronte lo statunitense: niente derby con Taylor, ma l’istrionico Gaelche sorprende il numero 4 del seeding dopo una partita frizzante, come da tradizione con il transalpino.