Sport.periodicodaily.com - Ventiduesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: il Partizan ferma la corsa di Milano

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Nella/2015, l’Olimpia subisce il primo stop dopo tre vittorie consecutive per mano delBelgrado(90-78). Dopo un primo tempo equilibrato, gli slavi mettono la marcia nella ripresa non lasciando scampo a: OLIMPIABELGRADO 78-90L’avvio di match è appannaggio digrazie a Bolmaro che, con una serie di canestri, da fiducia ai suoi. Shields prova a creare un divario, ma gli ospiti rimangono a contatto grazie ai punti di Jones e Brown. Il primo quarto si chiude sul 17-17. Il secondo quarto fa registrare una serie di sorpassi e controsorpassi, tanto da andare all’intervallo lungo con soli tre punti di distanza tra le due squadre(40-37).Nel terzo quartovede salire in cattedra LeDay, mentre Brown tiene sempre in partita Belgrado.