Uccise conviventeconfessa in Tribunale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.00 "Avrei voluto non farlo e chiedo scusa".E' la confessione del 75enne inglese Michael Whitbread,davanti alla Corte d'Assise di Lanciano (Chieti), nel processo per l'omicidio della compagna Michele Faiers,66 anni,sua connazionale La donna fu uccisa nell'ottobre del 2023 nel casolare in cui la coppia risiedeva, a Casoli. Secondo Whitbread, Faiers era "ossessivamente gelosa" e lo picchiava. Estradato nei mesi scorsi dall'Inghilterra, l'imputato è accusato di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza.