Spider-Man 4 | tutte le indiscrezioni sul nuovo film con Tom Holland

Con l’attesa sempre più alta per-Man 4, le voci sulla trama e il cast continuano a moltiplicarsi. Ildedicato all’Uomo Ragno di Tomarriverà nelle sale il 24 luglio 2026, a quasi cinque anni di distanza da No Way Home, che nel dicembre 2021 ha infranto record di incassi e mandato in visibilio i fan.Trama: tra Multiverso e storie più “terrene”Dopo il successo di No Way Home, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva dichiarato che-Man sarebbe stato maggiormente coinvolto nelle avventure dei “supereroi di quartiere”. Tuttavia, alcunesuggeriscono che ilcapitolo potrebbe includere elementi del Multiverso.Secondo l’insider Daniel Richtman, Sony e Marvel Studios avrebbero avuto divergenze creative: Sony vorrebbe replicare l’impatto del precedentecon una trama “colossale”, mentre i Marvel Studios preferirebbero un approccio più “realistico”.