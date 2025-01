Romadailynews.it - Roma: nuovo regolamento degli orti urbani, incontro con la cittadinanza

Si e’ svolto il secondoappuntamenti, organizzati dalla commissione capitolina ambiente, per illustrare allail contenuto del.L’, a cui ha partecipato l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, ha stimolato una riflessione tra la collettivita’, le associazioni e le istituzioni, riunendo tutti i soggetti che hanno partecipato al percorso di definizione dell’atto.Al termine di questi incontri territoriali- i prossimi sono il 24 gennaio, ore 17-20, in via Orciano pisano 9 e il 27 gennaio, ore 17-20, pressovalle dell’Aniene – l’assessorato all’Agricoltura, in collaborazione con la commissione capitolina Ambiente e il supporto diin Comune, intende promuovere gli Stati generali, un momento importante di confronto con lae con realta’ di altre regioni italiane sulle azioni e sui potenziali impattinella nostra citta’: l’appuntamento e’ l’1 febbraio 2025 dalle 09:30 alle 17:30 presso La Vaccheria.