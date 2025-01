Ilrestodelcarlino.it - Recanatese in cerca di riscatto: "I presupposti per ripartire ci sono"

Messi alle spalle i capitoli Samb e Sbaffo, laora deve pensare al durissimo match con la vice capolista L’Aquila. E la fantomatica asticella delle difficoltà sarà molto simile a quella di domenica scorsa con la speranza di presentarsi a questo appuntamento in condizioni meno emergenziali. "Stiamondo di dimenticare il 2-6 che ci ha penalizzato troppo per quanto espresso in campo – ha detto l’allenatore Lorenzo Bilò prima del galoppo infrasettimanale contro la compagine Juniores –. Alla ripresa degli allenamenti ho visto i ragazzi un po’ abbattuti, com’è normale che sia ed in campo abbiamoto subito di riproporre quell’entusiasmo che deve contraddistinguere una squadra che nelle gare precedenti aveva fatto otto risultati utili ed ha tenuto la porta inviolata per sei volte.