Thesocialpost.it - Meloni, la strategia per prendere il Veneto: stop definitivo al terzo mandato

Leggi su Thesocialpost.it

Giorgiaha le idee chiare sul futuro del, una delle regioni più importanti e storicamente dominata dalla Lega. La presidente del Consiglio ha escluso categoricamente l’ipotesi di un, una questione che considera ormai chiusa, ma ha una nuova ambizione: governare il. Se per ora non si sbilancia in conflitti diretti con Matteo Salvini o con Luca Zaia, il suo obiettivo sembra ben definito: conquistare la regione più leghista d’Italia e portarla sotto l’egida di Fratelli d’Italia.La “scalata” di Fratelli d’Italia al NordA Palazzo Chigi, la visione è chiara: Fratelli d’Italia è il primo partito e non può essere escluso dalla gestione delle grandi regioni del Nord, specialmente dopo i risultati elettorali recenti in Liguria e Piemonte. La Lombardia, infatti, resterà sotto la guida della Lega almeno fino al 2028, ma ilrappresenta un’occasione unica, anche per il peso politico che questa regione ha sempre avuto.