L’Inter ha un problema con le sue alternative offensive

Arrivati a metà campionato si può dire cheha unnel rendimento delle sue, che hanno numeri praticamente nulli.PROBLEMI EMERSI – Inter-Bologna non è la fine del mondo, ma i campanelli d’allarme che arrivano dalla partita vanno considerati. Uno riguarda la difficoltà dei nerazzurri nel trovare. La squadra di Inzaghi da sempre produce calcio offensivo e occasioni. Uno stile di gioco che porta a segnare o comunque ad essere offensivamente utili praticamente tutti. Nell’edizione 2024-2025 però mancano delleche sappiano incidere proprio nei ruoli che se ne dovrebbero occupare in modo specifico. Arrivati a gennaio, a metà campionato, ci sono dei dati che non si possono ignorare.Ledelnon incidono tra attacco e centrocampoATTACCO A DUE – Il caso più evidente riguarda l’attacco, il reparto offensivo per definizione.