Lapresse.it - Lecce, Mattarella all’inaugurazione del 70° anno accademico dell’Università del Salento

Il presidente della Repubblica Sergioè intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del 70esimodel, a.“Vi è un’esigenza costante, quindi, di richiamare quello che in realtà è il centro, il perno della civiltà europea: la persona al centro. E quindi il dialogo, il rispetto reciproco, il confronto, l’attenzione alle altrui opinioni, il dubbio, questo è il centro del messaggio che le università trasmettono, non soltanto come centri fondamentali di trasmissione del sapere ma anche luogo di ricerca, di riflessione, di confronto, di ricerca del senso della convivenza che si sviluppa e che muta”, ha detto il capo dello Stato.