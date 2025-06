Intervento di cataratta in diretta dalla Fratta al Congresso internazionale Sicsso di Grosseto

Il 13 giugno, dall’ospedale della Fratta, un intervento di cataratta sarà trasmesso in diretta al Congresso Internazionale SICSSO di Grosseto, creando un ponte tra le due province. Un momento di grande innovazione e collaborazione che mostrerà ai medici specialisti di tutto il mondo le eccellenze della chirurgia oculistica italiana, rafforzando il legame tra tecnologia, competenza e passione. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di medicina e innovazione.

