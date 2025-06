Nations League tragedia sugli spalti durante Portogallo Spagna La vittima è di nazionalità tedesca

Una tragedia scuote gli spalti della finale di Nations League tra Portogallo e Spagna all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Durante i tempi supplementari, una vittima di nazionalità tedesca ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, suscitando shock e dolore tra tifosi e spettatori. Un dramma che ha colpito profondamente il mondo del calcio e non solo, ricordando quanto lo sport possa a volte essere imprevedibile e crudele.

Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Blind era tedesca la vittima che nel corso dei tempi supplementari tra Portogallo Spagna, finale di Nations League, giocata ieri sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, e che «è caduta da un’altezza di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nations League, tragedia sugli spalti durante Portogallo Spagna. La vittima è di nazionalità tedesca

