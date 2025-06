Francesco De Rosa | la storia poco conosciuta del caratterista napoletano

Scopri la straordinaria e spesso trascurata carriera di Francesco De Rosa, il caratterista napoletano che ha lasciato il suo segno tra gli anni ’70 e ’80. Tra cameo memorabili e ruoli di grande impatto, De Rosa ha contribuito a definire un’epoca del cinema italiano. La sua storia, poco conosciuta al grande pubblico, rivela un talento nascosto e una passione autentica per la recitazione, rendendolo una figura affascinante e imprescindibile del panorama cinematografico.

Francesco De Rosa è stato un caratteristica molto richiesto soprattutto tra la metà degli anni '70 e '80. Ecco i film principali. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Francesco De Rosa: la storia poco conosciuta del caratterista napoletano

In questa notizia si parla di: Francesco Rosa Storia Poco

Giro d'Italia a Napoli, l'omaggio degli studenti dell'Istituto Superiore Francesco Morano: flashmob e cappuccini rosa - In vista del Giro d'Italia, Caivano si prepara a festeggiare in grande stile. Gli studenti dell'Istituto Superiore Francesco Morano omaggeranno l'evento con un coinvolgente flash mob, accompagnato da cappuccini rosa, simbolo di un'accoglienza calorosa e colorata per la Carovana Rosa.

Guai a farsi nemico Marotta. Le Pravda rosa entra in azione. CHE IMBARAZZO. Partecipa alla discussione

Francesco Pioppi (@FrancescoPioppi) Partecipa alla discussione