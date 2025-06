Malore alla guida anziano fuori strada in auto

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi: un anziano, vittima forse di un malore improvviso, ha perso il controllo della sua auto e finito nel fossato in alta Valtidone. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. La sua vicenda ricorda quanto sia importante essere sempre pronti a intervenire e sensibilizzare sulla sicurezza stradale per prevenire tragedie simili.

Un anziano è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 9 giugno in alta Valtidone, vicino a Cicogni. Era alla guida della sua auto quando, probabilmente per un malore improvviso, è uscito di strada finendo nel fossato. È stato soccorso dai vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Malore alla guida, anziano fuori strada in auto

In questa notizia si parla di: Malore Guida Anziano Strada

Malore alla guida: 64enne muore a Roccadaspide - Un tragico incidente si è verificato a Roccadaspide, dove un uomo di 64 anni è deceduto mentre guidava la sua auto.

Malore alla guida, anziano fuori strada in auto - Un anziano è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 9 giugno in alta Valtidone, vicino a Cicogni. Leggi su ilpiacenza.it

Amelia, malore alla guida. Anziano perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro - L'anziano alla guida, forse colto da malore, ha perso il controllo della propria autovettura che è finita dritta contro il muro di contenimento che costeggia la strada Amerina 205. Leggi su ilmessaggero.it

Lecce, malore alla guida: muore un anziano - La vettura fuori controllo è andata poi a sbattere fuori strada. Leggi su msn.com