Calciomercato tutte le big vogliono Leoni del Parma | ecco perché | VIDEO

Nel calciomercato che infiamma le voci di stagione, Giovanni Leoni del Parma si sta imponendo come la grande rivelazione. Il giovane difensore classe 2006 è al centro delle attenzioni delle big italiane, con l’Inter in prima fila. Cristian Chivu sogna di riabbracciarlo, riconoscendo il suo enorme potenziale. Scopriamo insieme perché Leoni rappresenta il futuro del calcio italiano e quali sono i motivi per cui tutte le big lo vogliono assicurarsi.

Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma, è stato rivelazione dell'ultima Serie A ed è corteggiato da tutte le big per questo calciomercato. Esploso a Parma nella seconda parte di stagione, Giovanni Leoni è uno dei nomi più caldi del calciomercato. Il difensore classe 2006 è ambito da tutte le big, con l'Inter in testa. Cristian Chivu vorrebbe tornare a lavorare con lui. Ecco quali sono i suoi punti di forza e i margini di crescita in questo video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, tutte le big vogliono Leoni del Parma: ecco perché | VIDEO

In questa notizia si parla di: Calciomercato Tutte Leoni Parma

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Benvenuti nell'aggiornamento live delle ultime notizie sul calciomercato! Seguite con noi le novità del giorno, in tempo reale dalla redazione di Calcio News24.

#Inter, #Chivu a #Parma per rescindere il contratto: nuove voci di #calciomercato su #Bonny e #Leoni https://calciomercato.com/news/inter-chivu-a-parma-per-rescindere-nuove-voci-su-bonny-e-leoni-11215… Partecipa alla discussione

#Derby di mercato per Giovanni #Leoni! Il #Milan ci punta da mesi Ma #Chivu lo vuole portare all’#Inter Tare deve muoversi in fretta: sarà rossonero o nerazzurro? #Calciomercato #Leoni #MilanInter #Chivu #SerieA #Parma @la_rossonera ? Partecipa alla discussione

I gioielli di Chivu: non solo Leoni e Bonny, anche Keita nel mirino per la nuova Inter - Leoni in difesa, Keita a centrocampo e Bonny in attacco i nomi caldi ... Leggi su fcinter1908.it

Inter, Chivu a Parma per rescindere: nuove voci su Bonny e Leoni - Oggi è il giorno dell`annuncio di Cristian Chivu nuovo allenatore dell`Inter al posto di Simone Inzaghi, già approdato sulla panchina dell`Al- Leggi su msn.com

Calciomercato Inter News/ Acerbi, addio vicino. Bisseck piace in Premier, si insiste su Leoni (9 giugno 2025) - Calciomercato Inter News: rivoluzione in linea verde per i nerazzurri in difesa. Leggi su ilsussidiario.net