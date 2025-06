La giovane e talentuosa sciatrice napoletana Giada D' Antonio approda in Nazionale | è una convocazione storica

La giovane e talentuosa sciatrice napoletana Giada D'Antonio ha raggiunto un traguardo storico: la sua convocazione in Nazionale, rappresentando un momento di grande orgoglio per lo sport napoletano e campano. Classe 2009, Giada si distingue tra altri 14 atlete e 18 atleti nel Gruppo Giovani FISI, aprendo nuove strade per il futuro dello sci italiano. Il presidente...

