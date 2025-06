The End | il trailer italiano ufficiale del film di Joshua Oppenheimer con Tilda Swinton

Preparati a immergerti in un mondo sottratto alla realtà con "The End", il nuovo film di Joshua Oppenheimer, interpretato da un cast stellare e accompagnato dall’eccellente Tilda Swinton. Un racconto post-apocalittico che promette emozioni intense e riflessioni profonde. Scopri il trailer ufficiale e la trama di questa attesa pellicola e lasciati trasportare in un viaggio tra speranza e sopravvivenza.

Oppenheimer, noto e premiato documentarista, esordisce nel cinema di finzione con questo un racconto post-apocalittico che vede protagonista un cast di attori di spicco. Scopriamo chi sono, assieme a trailer e trama ufficiali di The End.

