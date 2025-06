Ateneo | Roberto Caciuffo professore ad honorem dell’Università di Parma

L’Università di Parma celebra un grande riconoscimento al professore Roberto Caciuffo, figura di spicco nel campo della fisica nucleare. Giovedì 12 giugno alle 11 nell’Aula Magna, gli studenti e i ricercatori avranno l’opportunità di onorare il suo contributo scientifico e accademico, con l’evento trasmesso anche in streaming per raggiungere un pubblico più ampio. Una giornata di prestigio e ispirazione che sottolinea l’eccellenza dell’ateneo parmense.

Roberto Caciuffo sarà professore ad honorem dell'Università di Parma: il titolo sarà conferito al grande studioso di fisica e fisica nucleare giovedì 12 giugno alle 11 nell'Aula Magna della Sede centrale dell'Ateneo (via Università, 12). La cerimonia sarà anche trasmessa in diretta streaming.

In questa notizia si parla di: Università Ateneo Roberto Parma

